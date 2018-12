Los empatamos

No éramos iguales. Ahora sí lo somos. Los cargábamos con el escritorio. Ahora acabamos de empatarlos. Nos decían (equivocadamente) que habíamos abandonado, pero ahora nos cargan (acertadamente) con que somos cagones. Un papelón, mi Boca querido. Un papelón. Nos perdimos la oportunidad histórica de declararnos distintos, y preferimos ser iguales. Pero iguales en la mediocridad, no en la gloria. Iguales en la trampa, no en el juego. Iguales en correr al escritorio, y no hacia el arco contrario... Elegimos la vendetta camisetera, y no el análisis serio y frío de una situación que nos consagraría como los mejores para siempre, aún perdiendo la Copa, si es que ese era el resultado de la final. Porque ser distintos es una forma también de ser ganadores. Y haber dicho “Boca va a jugar porque no somos iguales a ellos” ¡hubiera sido un triunfo por goleada! Angelici tiró por tierra todo ese futuro de gloria en las cargadas. Porque ahora nuestro escudo también tiene dibujadas mil estrellas y un escritorio... como el de ellos. Si Angelici realmente quiere jugar, debió imponerse. Para eso es el presidente, porque el argumento de que “representa a los socios” se acaba cuando fácilmente se analiza que no hubo ningún dato que dijera que mayoritariamente los socios querían eso. No tienen derecho a privarnos de la emoción más grande de nuestra vida de hinchas, ni a unos ni a otros. No quiero ganarles en España, Paraguay, ni en Chile, ni en Qatar. Quiero darles la vuelta sobre su escudo, mirando sus colores, y su cancha vacía de banderas... Sigo soñando con ganarles, no con vengarnos. ¿Es que los dirigentes y jugadores acaso no son capaces de soñar algo tan maravilloso?

Gabriel Fernando Arias

DNI 17.536.586