Los torpes en el poder

Recordardando la historia de la humanidad y cosas dolorosas ocurridas en nuestra civilización, en la cual se produjeron numerosas guerras, que lamentablemente dejaron millones y millones de muertos y muchísimos mutilados y pese a todo esto desgraciadamente hoy el peligro está latente. Las guerras no se hacen solas, alguien da las órdenes y desde ya son personas que están en el poder, pese a que están aparentemente preparadas fallan terriblemente, y cuesta que creer que estos señores con buena posición social, dinero, y poder, pese a tenerlo casi todo que con sus ordenes erróneas provoquen guerras.

Quizá tal vez al ser arrastrados por sus pasiones o ambiciones personales que los impulsan a actuar en forma torpe, llevando a los pueblos a enfrentarse en conflictos armados. Detrás del escritorio es fácil, yo les diria a estos señores equivocados, que al mundo no se lo conquista con balas y bombas sino con buenas medidas económicas , mejorando la calidad y cantidad de escuelas y universidades, porque la riqueza más poderosa está en la mente. Una vez más pienso en la historia y deseo que no se repita el pasado cuando los políticos provocaron querras actuando en en forma insensible y caprichosa, no en forma coherente. Entonces me molesta recordar lo grave que fueron los últimos dos conflictos mundiales en el siglo pasado que dejaron más de 75 millones de muertos, injustificable e imperdonable para la gente del poder.

Otra manera errónea de manejarse es simpatizar con el terror.

A quienes ponen el dinero para atentados yo les diria que si quieren a sus pueblos sería mucho mejor que el dinero que aportan para atentados, lo gasten en las escuelas y hospitales de sus países, y al ver los resultados encontraran armonía y paz.

Horacio C E Marcote

DNI 11.233.956