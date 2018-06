Los valores olvidados

Hola, me llamo Emilio Deandreiz. En las últimas semanas tuve un accionar con dos grandes personas como Daniel y Gabriel, los chicos de Zapala que se habían dejado olvidada plata en la calle en Plottier y se la devolví. ¿Te preguntás por qué? ¿Por qué no recibí recompensa? Es porque vengo de un pueblo llamado Villa el Chocón donde me crié y mis hermanos y mi viejita me enseñaron valores que uno nunca debe perder. Porque si olvidamos eso, nos olvidamos quiénes somos. Hoy más que nunca siento orgullo de ellos, felicidad y sobre todas las cosas tranquilidad. Dormir tranquilo con la cabeza en paz no tiene precio, en una sociedad que día a día se vuelve más loca por cosas materiales que a la larga no tienen sentido. Agradezco infinitamente a mi familia por regalarme esa madera y enseñanza para ser hoy lo que soy, a mi señora Lorena, a mi hija que son mi presente y mi futuro, compañeros de trabajo por permitirme seguir siendo la persona que soy.

Gracias al señor Adalberto Ferrari por molestarse en regalarnos un sencillo plato de comida (cuatro porciones de locro) desinteresadamente, por el gesto y la amabilidad. Agradezco a la seño y los niños del jardín 39 que me regalaron un bello diploma de honor con dibujos de su autoría. A la vecina de Plottier que me trajo un regalo para mi hija.

A los medios de comunicación, que dieron a conocer esta noticia, que nunca imaginé que tendría semejante repercusión y llegara a tantos lugares como radios y diarios de Salta, Bs as, AM Chacabuco, radios zonales. Mi corazón, feliz de la vida. Mi señora, orgullosa y mis compañeros de trabajo muy contentos. Les agradezco a todos y cada uno de los que se tomaron un ratito para felicitarme.

Emilio Deandreiz

DNI 33.067.259