Macri = pobreza

Tal vez no diga nada que no sepamos. Nuestra realidad hoy es una fatalidad, con un pueblo desamparado. Macri vetando la ley contra el aumento a las tarifas, los ajustes y el acuerdo con el FMI oprimen cada vez más a la gente, azotada por el fracaso de un gobierno que facilita la entrega de la economía del país. Y esto se evidencia con un dólar a $ 26, la desocupación y la pobreza que crece cada día, por el cierre de pequeñas y medianas empresas y la entrega de nuestras riquezas. No hay inversiones en producción y en obras por el juego de la patria financiera. Esto ya lo vivimos. Debemos reaccionar. ¿Cómo? Dejando de lado cuestiones personales para revertir lo que nos oprime, sólo unidos y solidarios podremos trabajar para salvaguardar al pueblo argentino. Nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos está en juego. Perón dijo: “Cuando la patria está en juego y peligra, todos los habitantes deben deponer sus luchas personales para enfrentar al enemigo común”. Como dice el himno peronista, “Todos unidos triunfaremos”.

Juan Carlos Cerone

DNI 10.381.374