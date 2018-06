Macri y su mandato

Se escuchan voces escandalizadas porque algunos dicen, como Zaffaroni, que este “gobierno” se tiene que ir. Olvidan que en las grandes democracias europeas, que tanto admiran, cuando el gobierno no les sirve, lo censuran y lo echan. Conforman otro o llaman a elecciones (en la superdemocracia de EE. UU. son más drásticos, los asesinan). En Argentina también existen procedimientos constitucionales y legales además de la renuncia. De todos modos, Macri y su equipo podrían irse con la conciencia tranquila, los mandaron a destruir Argentina y lo han hecho muy eficazmente. Por lo poco que queda no vale la pena que sigan. Los mandaron a destruir la política, por si quedaba algo, y también han contribuido con sus mentiras preelectorales. Puede ir a jugar al golf con su amigo Trump. No lo van a deportar ni le van a retener a su hija en la frontera. Que imprima unas tarjetitas con la leyenda “MC” (mandato cumplido), como se hacía antaño, y se vaya a descansar en paz.

Julián Álvarez

DNI 7.574.027