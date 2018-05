Mal transporte en la Región Sur

La queja es por la empresa que brinda servicio en la Línea Sur, uniendo Viedma- Bariloche y Región Sur con el Alto Valle. Somos muchas las personas de Valcheta, Ramos Mexia, Sierra Colorada, Los Menucos, Aguada, Maquinchao y Jacobacci que usamos el servicio, por razones de salud o porque nuestros hijos emigran para estudiar en la universidad. Jóvenes, niños, adultos y ancianos nos encontramos con una odisea cada vez que tenemos que viajar. Micros sin calefacción, tirados en medio de la ruta o larguísimas cuatro horas de espera en Los Menucos, de madrugada y en invierno. Es insoportable. Pero lamentablemente no tenemos otra opción y quienes nos organizan la vida en el ámbito de Salud a los pobladores de la Región Sur desconocen los pormenores y de la comunicación, y debemos atendernos en Roca. Frío, cansancio, impotencia y sentimiento de desigualdad se apropian de nosotros. Años llevamos reclamando a la empresa. Pareciera que no existe un contralor. Muchos presentan quejas por las redes sociales, pero quienes deben enterarse, no reciben el mensaje. Pido solidaridad y comprension para la región sur. Somos seres humanos. Nilda Llanque DNI 16.739. 348