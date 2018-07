Marca Argentina

Negar que somos los más crueles, que desde nuestro origen nos matamos con o sin excusa, que todas las reglas que nos hemos impuesto no logran dominar nuestra agresión, esa que cuando se generaliza en una sociedad se acuña en leyes, es necio. Casi tanto como pretender ser lo que no somos. Quizás los argentinos estemos aceptando que somos todos genocidas, asesinos, exterminadores de lo que nos molesta, o resulta inconveniente, sea o no de los nuestros. En ese marco sólo sorprende que no hayamos alabado antes a los descendientes de quienes dieron muerte a comunidades originarias enteras, como los Onas en Tierra del Fuego, a quienes siguen negándoles sus derechos avasallados a Comunidades Mapuches en Chubut y a quienes acuñan el permiso a matar en nombre de la vida. “Matar o morir” vuelve a ser nuestro lema y nos guste o no el compartirlo, aceptarlo, ignorarlo o no intentar erradicarlo de nuestros principios nos define como argentinos

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863