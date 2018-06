Más claro que el agua

La gobernadora Vidal dijo en una pituca reunión de rotarios en el hotel Sheraton que no era equitativo que se llenara de universidades la provincia de Buenos Aires, agregando que “Todos sabemos que nadie que nace pobre llega a la universidad”. A continuación dijo que ninguna provincia incluyendo la Capital puede asegurar jardín de infantes para todos. Como era de esperarse, desde todos los rincones salieron a decir que discriminaba a los pobres, desvalorizándolos. Esto pasó porque no se detuvieron a juntar los dichos y leerlos adivinando objetivos no dichos, pero fáciles de descubrir.

Vidal dijo que es inequitativo que existan universidades donde concurren todos pudientes y no se les pueda asegurar a los más pequeños jardines infantiles. Traducido al criollo, dijo que los estudios universitarios deben ser pagos y con el dinero ahorrado hay que poner jardines para todos. Lo que no dijo y está encubierto es que la mayor parte del ahorro se utilizaría para disminuir el déficit fiscal, y como ofrenda de obediencia ante el FMI.

Antonio Tourville

DNI 7.817.849