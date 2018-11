Más de 50 días de toma en la UNRN

Ya hace mas de 50 días que no podemos ingresar a nuestro lugar de trabajo (el Vicerrectorado de la Sede Alto Valle –Valle Medio de la UNRN), fuimos despojados de nuestras herramientas de trabajo y de documentación útil que nos permite ejercer nuestras funciones de Nodocentes, lo cual afecta a las múltiples tareas que facilitan a la docencia, la administración, la investigación y la extensión, las cuales son funciones principales de cualquier Universidad. ¿Por qué no podemos ingresar? por 2 docentes y 15 alumnos que decidieron que la toma es la única medida de protesta valida ¿contra qué? No sabemos bien, ya que han cambiado el foco desde lo nacional a lo personal. ¿Contra quién? Tampoco sabemos si es el presidente, las autoridades o la población universitaria, pero nosotros hemos sido el foco de atropellos, insultos y pintadas. Se denominan “Asamblea Interclaustro”, pero representan menos del 0,5 % de los docentes, menos del 1 % de los alumnos, y ningún nodocente o graduado. Desprecian nuestra lucha, la de las mayorías, los que luchamos para que las cosas funcionen, los que marchamos, los que paramos, los que realizamos abrazos de edificios, los que protestamos desde las aulas, desde las oficinas, desde nuestro lugar, porque sabemos que el gobierno nacional nos quita recursos, poder adquisitivo, incrementa la pobreza, nos endeuda, nos hunde Pero la toma no es la solución, la toma es funcional al neoliberalismo, a las universidades privadas. Queremos seguir trabajando para que nuestra Universidad Nacional de Río Negro, siga mejorando, siga prosperando, siempre en democracia y con plena participación de todos en nuestros órganos de gobierno colegiados, el cual es el espacio que mediante la presentación de propuestas y discusiones se logran los consensos y las mejoras institucionales. Esto no se logra con una toma.

Álvaro Vicente López (no-docente)

DNI 26.349.228