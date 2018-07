Matan a los productores

Leo con profunda tristeza el proyecto de ley del municipio cipoleño que prevé castigar duramente a los propietarios de tierra que no produzcan. Los famosos “chacareros”, raza en extinción desde hace 35 años. Es el golpe final por parte de quienes administran nuestro gobierno a aquellas (otrora) personas que con fe y sacrificio supieron crear pueblos y sociedades en este maravilloso valle del río Negro. No sólo es un avance inusitado y grave sobre la propiedad privada, sino que además en forma irresponsable presiona para que se “produzca”. No conozco la ley, pero su clara y canallesca intención recaudatoria no advierte que para producir hay que: invertir, arriesgar. Se necesita dinero y muchos años de dedicación, de vida, para lograrlo. En un país al que esos mismos políticos han llevado a esta situación de carencia, precariedad e imprevisión. Somos el país en que se cobran más impuestos en el mundo (70% de nuestro trabajo), con inflación cercana al 30%, desocupación del 15%, con el 40% de empleo en negro. Y tienen la caradurez de exigir que se produzca. Hay que estar fuera de la realidad para invertir/producir. Creo que todo tiene un límite, y estos políticos lo han traspasado.

Jorge Fernández Eterovic

DNI 10.758.010