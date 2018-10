México prohíbe el fracking

López Obrador, electo presidente de México, ha manifestado que tras asumir próximamente la primera magistratura de su país dispondrá la prohibición, en todo su territorio, de la explotación petrolera bajo el sistema fracking, prohibido en áreas de todo EE. UU.

Algunas empresas aquí han demostrado que no les importa envenenar nuestros acuíferos, porque nuestras autoridades...

Felicito a don López Obrador, tal vez el primer presidente latinoamericano que condena el fracking.

Por aquí, a pesar de que en la Universidad del Comahue en Neuquén han disertado profesionales de los EE. UU. advirtiendo sobre el peligro del uso del sistema de fractura hidráulica, catalogado como “asesino” por el daño que causa en los acuíferos, etc., nuestros gobiernos, especialmente los de Neuquén y Río Negro, no se dan por aludidos y siguen autorizando esta práctica. ¿Por prebendas? No lo sé. ¿Qué opinarán los diputados? Mejor le pido opinión a los mapuches...

