Mi hija cumple 10 años y Neuquén sigue en huelga

Hoy le estaba leyendo a mi hija el diario que escribí en el hospital el 1 de mayo del 2008, día en que nació. Al finalizar la lectura, con fecha 5/5/2008, veo que escribí sobre la huelga de docentes y porteros y es ahí cuando mi hija me interrumpe exclamándome a viva voz: “Papi, ¿cuando yo nací también había huelga de docentes y porteros? ¿Nunca supieron resolverlo?”. La miro de reojo y me digo: hija, tenés razón.

Mi pensamiento me dice a viva voz: qué lástima, y qué triste, que los gobernantes y los gremios no supieron o no quisieron en diez años resolver algo tan fundamental para el crecimiento del país, la educación. ¿Se dan cuenta gremios y gobernantes de lo cruel que son? Rodolfo Schroeder DNI 13.323.173