Militantes invasores

No se trata de “adivinar”, sino de prestar atención a los acontecimientos desestabilizadores, no sólo contra el gobierno, sino también contra la sociedad civil, la que no votó el andamiaje k.

Los ciudadanos comunes sabemos de dónde vienen. La “impronta” es archiconocida, la sufrimos por más de 12 años. Hoy tenemos las consecuencias mientras mediocres militantes de partidos que se han ido extinguiendo imponen el “miedo”. No da tregua la delincuencia que “enluta” diariamente los hogares argentinos. Cuando vemos caras, irritadas, muy conocidas (Rossi, Kicillof, Pablo Echarri y otros), nos damos cuenta de que ya no se ocultan. Entendemos que están “desesperados” porque, tal vez, el “botín” obtenido está tocando fondo y hay que reponerlo. Se movilizan con desparpajo mintiendo e inventando con descaro, sin darse cuenta de que esas delictivas actuaciones son el búmeran que fortalece al actual gobierno. Hoy la sociedad es otra, no desea volver al pasado. ¡Jamás!

Sarah Baxtell

DNI 12.306.110