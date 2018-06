Miserias de la politiquería

Recientemente se produjo una indignante confrontación entre el gobernador de Neuquén y una senadora de su mismo “partido”, expresando “Hace mucho que no hablo con ella y no sé a qué proyecto referencia, porque en la vida activa del partido, yo, los habitantes de San Martín de los Andes, los referentes, los militantes, hace más de dos años que no la vemos”, en referencia a la abstención de esta supuesta representante de nuestra provincia, que anduvo negociando ciertas cuestiones extrañas al asunto. Ella le respondió que se alegraba de no ser parte de su línea política, que se referenciaba en su rival el vicegobernador y que estaba “con la gente viendo las cosas que pasan”. Todo bastante escandaloso, aunque normal en la politiquería criolla. Los otros dos senadores también actuaron por la propia y votaron a favor del proyecto “contra el tarifazo” (el que debido a su desorbitado costo fiscal fue inmediatamente vetado por el presidente de la Nación). Ninguno de ellos se reunió con las autoridades provinciales para acordar su voto de acuerdo a conveniencia provincial impulsando una decisión que hubiera significado una disminución en los recursos neuquinos de 2.000 millones de pesos. Ninguno tuvo en cuenta el rol que se espera de ellos en el sistema “bicameral” donde el poder legislativo se desdobla en cámara de diputados y de senadores, y los primeros son representantes del pueblo y los segundos de los estados. Se engrandece en mi memoria el recuerdo de nuestro Jaime de Nevares , elegido convencional constituyente por amplia mayoría de los neuquinos y se retiró indignado de aquella estafa democrática diciendo “No quiero asistir a los funerales de la República”; lo que es hoy esta porquería que estamos presenciando. Guillermo López Chamadoira DNI 10.103.185