Motochorros en la Ruta 22

El viernes cerca de las 18, a plena luz del día dos hombres en una moto nos rompieron el vidrio del auto y nos robaron mientras yo manejaba. No fue mucho lo que llevaron, lo más significativo los documentos. Ando con mis dos nenes de dos años y en la mochila están galletitas y cosas que ellos piden todo el tiempo (juguetes, chupetes), para entretenerse. Decimos Gracias a Dios que no nos pasó nada, aparte del gran susto. Lamentablemente estamos viviendo un momento en que, cuando un hecho violento nos toca agradecemos que salimos ilesos, sin pensar mucho en las heridas emocionales, y banalizamos estos sucesos a veces culpando a la víctima por su “descuido”. Como se fuera un derecho adquirido que se robe cuando el otro deja posibilidades para el hecho. Mis nenes quedaron muy asustados con la violencia y por bendición no tuvimos lastimaduras. Esa osadía solo la tienen porque cargan la certeza de la total impunidad. Después del hecho, muchos me contaron de situaciones similares. La policía está en la Ruta 22 en feriados largos, pero no en forma permanente para evitar delitos como este, que cada día suman más casos. Cristine Sales DNI 94.251.668