No se gasten en partidas

Los de a pie ya hemos visto que nuestros representantes del PJ, FpV, La Cámpora, etc., han mostrado que no se ponen de acuerdo cuando de repartir la torta se trata. Macri no podía haber llegado a la presidencia si Randazzo, Massa y Cristina se hubiesen entendido, ya que por tener más rayas que un tigre lo aprovecharon, Pichetto y otros junto al presidente, para embarrar la cancha y mandar presos a unos exfuncionarios.

No intentemos los peronistas nuevas “alianzas”, pongámonos la mano en el corazón y dejemos que otros, sin antecedentes penales o particulares – como los que tiene la familia Macri– se hagan cargo del justicialismo.

En la antigua Grecia elegían a los gobernantes entre los ancianos más sabios, y vaya si tenemos pruebas de sus capacidades... El justicialismo tiene una persona intachable políticamente: Saá, gobernador de San Luis, con una provincia sin deudas y progresando, que no se le arrodilló a Macri y no es corrupto. Haciéndola cortita: no perdamos tiempo y démosle todo el apoyo del justicialismo, el de Perón.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429