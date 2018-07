Parece implícito en el ser argentino andar por la vida buscando “nuestra salvación”... Me quiero salvar, encontré un trabajo que seguro que me salva, trajimos a un arquero que seguro que nos salva, a un DT, a un presidente...a un...

Querer salvarse parece ser la meta y nadie dice si los métodos, reglas, o acciones serán las correctas... ¡Me tengo que salvar! Así la selección Argentina eligió a un entrenador que decían nos salvaría...pero a no sólo no nos salvó, sino que estamos peor que antes. El contrato de Sampaoli dura 5 años... ¡pero queremos que se vaya hoy! A ver, ¿quien cree que el gobierno nacional hace las cosas bien..? Según encuestadores el 70% cree que hace las cosas mal... pero antes el 51% lo eligió. ¿Respetamos la democracia o los echamos como queremos hacer con Sampaoli? Personalmente creo que si el gobierno nacional hace mal las cosas habrá mecanismos institucionales para hacer que cambie su rumbo. El día que dejemos de querer salvarnos individualmente y tengamos un proyecto de país para los 44 millones y no para una minoría como ahora, nos habremos salvado... y seguramente tendremos también el equipo y entrenador para ganar un mundial...

Jorge L Fernández Avello

DNI: 12.862.056