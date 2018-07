Ordenanzas “tela de araña”

“La ley es tela de araña,/en mi inorancia lo esplico,/no la tema el hombre rico,/nunca la tema el que mande,/pues la ruempe el bicho grande/y sólo enrieda a los chicos”.

Nuestra chacra tiene 7,5 hectáreas. Desde hace años fue impelida a dejar de producir los casi 500.000 kilos de fruta que logró en su apogeo (no alcanzó para espalderas, hubo que pelear adversidades: granizos, heladas o defraudaciones de comercialización y políticas variopintas). Siempre hemos pagado el riego, vialidad rural e impuestos. Está sana, lejos de contaminar, y ensaya, después del talado sanitario, formas de aprovechamiento rural, como una más de las parcelas menores de 10 hectáreas que subsisten en la ciudad.

Hay sin embargo algo exclusivo de Cipolletti que la amenaza y ya devoró a varios cercanos. Debe ser un ácaro enquistado, porque está latente hace años. A trasluz y alrededor se ven hilos con tramas de tela de araña. Y llegan muy lejos. Son dos ordenanzas: la 155/10 y la 296/17. El Concejo y el intendente prometieron curar el ejido rural cipoleño y derogarlas en enero. Sin embargo, las lluvias han lavado su palabra. Si seguimos así, en agosto saldrá el arácnido de los boletines oficiales y devorará

$ 15.000 por hectárea y confiscará a los que no pagan, porque este ácaro inventó la ilegalidad que nos atribuye. Como le respondió Martín Fierro al Moreno que preguntó “Qué es la ley”, las ordenanzas cipoleñas les servirían a los que compran tierras periurbanas a precio vil para supernegocios inmobiliarios. Les serviría a los que suman votos con favores y reventas de urbanizaciones clandestinas hasta en la Isla Jordán y lo más fértil de la línea de ribera junto a los puentes interprovinciales. Les serviría a los escasos que manejan los hilos que van de la fruta al empaque y los transatlánticos. Pero mataría a los que han dado tres manzanitas al escudo de la ciudad y a las raíces de ese mismo árbol. Sin embargo, si las autoridades locales cumplen su palabra y la derogan, nuestro ambiente ciudadano sería más sano. Porque no son “improductivas”, no están “abandonadas”, tienen quienes las defienden. Y aún estamos a tiempo de reconstruir participativamente una trama regulatoria acorde a derechos constitucionales.



Evelyn Arias, DNI 14.088.728

René Arias, DNI 11.208.930

Roberto Arias, DNI 10.044.729

Ricardo Arias, DNI 8.119.023