“Otra vez sopa”

La ineficiencia en el manejo de la política económica del país no contribuye a que mucha gente, crea, se comprometa, participe... mas bien fomenta el “no te metas”; el “yo argentino”; el trabajo en negro; etc, etc. Todavía estamos esperando el “segundo semestre”; la reducción de la pobreza; que paguen ganancias los jueces; que se distribuya mejor la riqueza; que baje la inflación....¿Siempre pagan el pato los trabajadores y los jubilados? ¿Y el sector financiero, cuándo?. ¿Y los terratenientes con grandes extensiones de tierras improductivas, cuándo?.¿ Y el 10% mas rico, cuándo?. Cuando ocurren eventos ¿imprevistos? como las alteraciones de los mercados financieros, hay desequilibrios severos en la economía, entonces algunos sectores se benefician mucho y otros se perjudican mucho....¿y quien tendría que actuar para lograr un equilibrio?... Si, el gobierno... y no lo hace. Cuando de golpe, sin inversión o esfuerzo el sector financiero y exportador ganan 40% con una devaluación y al mismo tiempo el sector asalariado y los jubilados pierden poder adquisitivo, se está haciendo pagar el peso de la crisis a los sectores más vulnerables y esto ya lo vivimos varias veces, por eso el título del artículo. ¿Cuándo aprenderemos que el aliento a la especulación y el oportunismo, es pan para hoy y hambre para mañana?

Jorge E. Graziano

DNI 8.108.553