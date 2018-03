Papas, rabinos, pastores

En esta época en que fluye el feminismo por todos lados, donde tantos ejemplos hay como que en el Congreso debería haber el 50% de mujeres o en los partidos políticos, etc., no he escuchado alguna crítica o petición para las distintas religiones, pues que yo sepa siempre fueron papas, rabinos o pastores los jefes religiosos. ¿Por qué será?

Hernán Caire

DNI 5.262.288