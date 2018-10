Para un gran tipo

Alquien a quien conozco de hace muchos años, que ocupó cargos importantes en el Ejecutivo Provincial y supo desde el sillón más importante dirigir los destinos de nuestra ciudad, desarrollando una prolija y reconocida gestión. Llegaste para servir y no para servirte de la política. Entraste y te fuiste con la humildad y vocación de servicio que te caracterizaron toda la vida. Hoy nos cruzamos por la calle y no se te borra nunca esa sonrisa de tipo bonachón, sincero, que camina tranquilo por la vida. Se te huele y palpa “el interior neuquino” que nunca abandonaste. Muchas veces pensé en hacer público este reconocimiento, dudé también y me pregunté por qué no. En épocas en que pocos ex funcionarios públicos pueden caminar con la frente alta por la vida vos te mimetizás con el paisaje neuquino.

Por todo esto y mucho más te digo que te admiro y respeto, y sé que no va a dejar de sorprenderte esta carta que seguro vas a leer.

Bien merecido el festejo de pocos días atrás.

Fuerte abrazo, amigo Herminio “Pichón” Balda.

Eduardo Cañizares

DNI 11.612.108