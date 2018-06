Pedir donde corresponde

El lunes 4 de junio me dirigía en automóvil hacia el Aeroparque Jorge Newbery, llevando a mi esposa que abordaba un vuelo a las 20:30 hacia Neuquén. Salí tres horas y media antes del vuelo desde La Plata, o sea a las 17, pensando que el tiempo era sobrado para estar tranquilo. Al llegar a la 9 de Julio el amontonamiento de autos era infernal. No había manera de avanzar, pasaban los minutos y no avanzaba nadie. Después nos desviaron hacia el Bajo y el congestionamiento era total. Como consecuencia de eso, con los nervios de punta, llegamos a Aeroparque a las 21:30, por lógica mi esposa perdió el vuelo. Averiguando me enteré hoy que la marcha era por la despenalización del aborto y por Ni Una Menos. Basta de cortes y marchas. Pidan adonde corresponde, en el Congreso, y recuerden que si esta ley hubiera salido hace un tiempo quizás muchos hubieran sido abortados y por eso no hubieran tenido la oportunidad de vivir, gozar de la vida, divertirse, trabajar y cortar calles ocasionándole problemas a gente que nada tiene que ver.

Alfredo Osvaldo Coppolillo

DNI 7.640.178