Perón y el aborto

La escritora Claudia Peiró destaca que en el libro “La Nación Argentina, justa, libre y soberana”(1950)”, Perón afirmaba “El aborto criminal constituye una práctica amoral y delictuosa” , incluso si la realiza un médico. Eva Perón afirmaba que “el vientre de la mujer es la cuna sagrada donde se genera la vida”, y una política pro-vida atento a ello. Perón volvería a implementar con argumentos no solo de tipo moral sino también geopolíticos: un relevante plan de aumento de la natalidad reclamando un país de 50.000.000 de habitantes afirmando que “la Argentina necesita más población y no tiene porque limitar su natalidad”. Así, la esencia de la doctrina peronista no se compadece con la ley de aborto libre votada por la mayoría Justicialista, los “soldados de Perón” como se autodefinen lleva a un interrogante: o los 79 peronistas y aliados que votaron por el aborto legal, seguro y gratuito desconocen la doctrina de Perón y Evita o por motivos desconocidosvotaron al que choca con principios sustanciales del peronismo.

Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947