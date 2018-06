Poco importa por qué se vocifera

Frente al Congreso la plaza luce fraccionada en dos, casi como los argentinos divididos entre pañuelos verdes y celestes. Algún extranjero incauto creerá que es fecha de elecciones o que un gran torneo entre universidades rivales está jugando su final, obviamente desconocerá a los habitantes de Argentina, su nivel de debate y fanatismo. Y si bien las “ideas no se matan” tampoco se comparten y mucho menos se buscan puntos de coincidencia que permitan llegar a algún acuerdo que favorezca a todos. “Matar o morir”, la eterna conducta que hace que el tema real de esa plaza hoy escindida, el de obtener la aprobación en Diputados del proyecto de ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo a 14 semanas de gestación en Argentina, quede relegado a ser casi anecdótico. Una vez que en ambos bandos se blande la bandera de guerra (pañuelo tal vez) poco importa por qué o por quién se pelea. Ya no es un “que gane el más apto”, sino el que más vocifera. Me pregunto a cuántos de los que siguen de cerca esta contienda les importa alguna de las dos vidas en juego. Sin dudas un país de hinchadas más que de razones. Una pena que de fanatismos se sigan acuñando leyes.

Karina Zerillo Cazzaro

