Poder Judicial rionegrino

Escribo para expresar mi enojo ante la irrespetuosa burocracia a la que fui expuesta desde 2015 hasta hoy esperando me llamaran para trabajar en el Poder Judicial de Río Negro. En mayo de 2015 rendí el examen de tipeo para trabajar en el Poder Judicial, el cual aprobé. Luego aprobé los exámenes necesarios y quedé en orden de mérito 56 de 60. En abril de 2017 me llamaron de RR. HH. de Viedma para notificarme que me iban a llamar a la brevedad. Presenté todos los papeles a tal fin. En septiembre rendí el psicotécnico. En noviembre me avisaron que no era factible mi ingreso, alegando que yo era “estructurada e impulsiva”. Apelé la moción. El 15 de enero de este año rendí el segundo psicotécnico (que duró 9 horas, y rendí en 3 días). A pesar de haber llamado a RR. HH. de Viedma preguntando unas 30 veces, el secretario y el jefe de dicho departamento se negaron a atenderme la mitad de las veces, la otra mitad me dijeron que espere. No estoy dispuesta a pasar por tanto abuso. Quédense tranquilos, no voy a llamar más.

María Paula Torreano

DNI 30.258.417