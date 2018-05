Polémica por unos terrenos

Señores, soy Daniel Sujoluzky, el dueño de algunos de los lotes que se detallan en la nota de vuestro diario. Quiero señalar que no hay ocupantes de esa antigüedad (19 años) en este lugar; muchos han vendido sus posesiones. El promedio de ocupación según el censo judicial realizado en el 2016 es de ¡apenas 6 años!

Estos lotes siempre fueron reclamados por mí. Sin embargo, desde que un intendente los señaló como libres empezaron las ocupaciones. Además, el gobierno anterior les aseguraba que me iban a pagar a mí para darle los lotes a ellos en cuotas sociales. Hubo muchas reuniones en el lugar y en la Dirección de Tierras municipal (tengo todo documentado). Yo no soy el Estado, pero sí les he ofrecido pagarlos en 120 cuotas –algo que hoy en la Argentina es inexistente– mucho menores a lo que se menciona, incluso varios que compraron ya tienen el dominio a su nombre. Son lotes de un valor alto, cerquita de Bustillo y con todos los servicios, y se los ofrezco a u$s 20.000 de contado. Al que no pudo le ofrecí 180 cuotas de menor importe. Tengo los títulos perfectos para escriturar. Este año voy a comenzar los desalojos, porque estoy en todo mi derecho.

Daniel Sujoluzky

DNI 8.372.973