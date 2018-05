Por partida doble

En días pasados volví a ver y escuchar la entrevista al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte Grand, de una riqueza superlativa. Ésta se centró en la justicia, a raíz del crimen del colectivero y sus consecuencias. Aseveró que están trabajando con miras a evitar el pendular histórico que se ha dado en nuestro país entre las teorías y posturas de Zaffaroni –con quien dijo no coincidir en nada– y Blumberg, en contra de lograr “el equilibrio y visión del conjunto”, por lo tanto, para aquel que comete un delito debería existir un programa integral para poder recuperarlo. Se explayó sobre la despenalización del aborto y la puerta judicial giratoria, indicando no coincidir con ninguna de ellas. El punto destacado estuvo cuando puso énfasis en “recomponer la imagen de la justicia” y al afirmar que “la droga está, de una u otra forma, en todos los delitos”. Toda la ciudadanía debería priorizar esta lucha, que incluye “la seguridad” y “la educación” más que el dólar, la inflación, las tarifas, la corrida bancaria, el club del helicóptero, etc.

Silvano Giacolla Caruso

DNI 8.119.343