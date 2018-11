¿Por qué suben los precios?

La inflación de este año es innegable, pero ¿por qué se produce? No se trata de exponer todas las teorías inflacionarias, sólo explicar de manera llana la que más aqueja a nuestro país en estos últimos meses (o años) y el análisis será tanto teórico como histórico. La devaluación del peso produce que el dólar nos resulte más caro, y como el exterior se maneja en esa divisa nosotros nos volvemos más baratos para quien quiera comprar nuestros productos y el exterior se vuelve caro para comprar productos extranjeros. Hasta acá sencillo. Pero si yo no tengo dólares ni exporto, ¿por qué me voy a andar preocupando por la devaluación? Lamentablemente Argentina posee una matriz de producción limitada, el sector agropecuario es el único que genera divisas (dólares). La devaluación para este sector es buena, porque se vuelve más competitivo (barato) para el exterior. Pero ¿qué pasa al interior? Dos efectos: primero, si el precio internacional de un producto vale $ 5, ¿por qué el venderlo al interior será distinto? Se traslada el precio internacional a precio interno. Segundo: los productos que se producen y consumen en el mercado interno prima facie no orbitan al rededor de las fluctuaciones del mercado internacional. Error. La devaluación nuevamente va a hacer variar el precio de productos no transables (que no se exportan), porque ese producto en general se fabrica si no con materias primas importadas con maquinaria comprada en el extranjero. El transporte de éste también aumenta porque sube el insumo combustible. En síntesis, la devaluación se traduce en inflación, lo que se ha denominado inflación cambiaria. Las solución está clara y lejos de la que aplica el gobierno actual.

Gonzalo Barbero

DNI 34.608.480