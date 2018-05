¿Por qué no hablaron antes? sería una pregunta ingenua dirigida a casi todos los medios de información argentinos. Una cuya respuesta intuimos y cuestionamos desde el inicio de la actual gestión de gobierno y desde la anterior. Pero a los ciudadanos comunes, esos que estamos fuera de los círculos poderosos e influyentes, y a nuestra opinión suele ignorársenos. El carácter de previsibilidad de esta Argentina de hoy no admite un “¿quién lo hubiere pensado?” no de fuentes educadas, no de periodistas estrellas, no de argentinos pensantes.Sin embargo, cuando ya es evidente el diluvio y truenan todos los tambores de alerta todos lo dicen; la gran tormenta ha llegado a casa. Tarde, muy tarde para evitar la embestida y más aún para condicionar o pautar evacuaciones y prioridades. Esto ya lo vimos, esto ya pasó y era evitable. Sólo hacía falta que algunos gobernantes tragaran su falso orgullo, reconocieran sus carencias e ineptitudes a tiempo y aceptaran la ayuda que toda una sociedad estaba dispuesta a dar. Pero ahora esos ciudadanos voluntariosos son los náufragos, las tontas víctimas de una muy tonta visión de poder y mando que sólo ha echado una gran tormenta sobre la confianza de su gente. Karina Zerillo Cazzaro DNI 21.653.863