Preocupación por obras inconclusas

¿Son los incumplimientos la preocupación del concejal Francisco Sánchez? El concejal presentó un proyecto para derogar una ordenanza incumplida que fijaba la construcción de un monumento en homenaje al expresidente Néstor Kirchner. “Es que el intendente Horacio Quiroga nunca tuvo la menor intención de ejecutar la letra de la norma que le ordenó su construcción”. ¿No merece ningún llamado de atención que el intendente incumpla las ordenanzas? ¿Sucedería lo mismo con cualquier vecino que no respete una?

Pero ya que tanto le preocupan las obras que no se realizaron, quisiera recordarle al concejal que luego de esperar casi siete años –junio 2009 a abril 2016– que el Concejo aprobase la afectación de una reserva fiscal en Urbanización Bosch para que se construyese una escuela, el Jardín Nº 27 Peumayen de Valentina Sur, pudo concretar su sueño de ver iniciar la construcción de un edificio nuevo, uno de los prometidos en el plan 3.000 Jardines. Debía ser entregado en octubre de 2017. La obra está paralizada hace un año, en un estado de total abandono, al igual que otras del mismo plan en Neuquén. Si se hace o no el monumento en homenaje al expresidente Néstor Kirchner no nos cambia la vida a ninguno, pero que cientos de chicos no puedan ingresar a jardines de infantes sí afecta, los niños pierden la posibilidad de escolarizarse . También afecta a las familias, considerando que “el efecto de poder mandar al niño/a más chico del hogar a una escuela pública aumenta en un 10% la probabilidad de que su madre trabaje”, como señaló en una nota Sebastián Galiani, economista. Quisiera ver expresada su preocupación por la larga demora del Deliberante para un simple trámite administrativo, pero principalmente por la demora/olvido de la construcción de jardines.

Eduardo Frapiccini

DNI 5.491.099