Pretensión de EE.UU

No es necesario consultar a un especialista en temas internacionales. Por la prensa nos anteramos de las continuas provocaciones de EE.UU. en contra de Rusia, ahora último el pretendido envenenamiento de los espías ingleses de esa nacionalidad, Skripal y su hija Yulia ¿Tan tontos serán los rusos? no lo creo. Sabemos como fueron las cosas... Hay que seguir embarrando la cancha; ahora quieren hacer fracasar el mundial de fútbol, porque es mucha la gente que no se imagina como es Rusia y no quieren que se enteren. Sólo ver TV para quedar asombrado : orden, limpieza, lujosos subterráneos llenos de obras de arte, sin graffities, sin gente durmiendo en las veredas, sin drogas a la vista a pesar de que desde Colombia se la trata de hacer llegar vía Argentina... Rusia tiene el único barco que aún busca al ARA San Juan, con el vergonzoso agravante que ha tenido que ir a Uruguay conel fin de reabastecerse de combustible y vìveres. La armada Argentina, ¿no tiene combustible ni comida? Es una vergüenza que nadie se preocupe , pero si EE.UU. quiere que los chilenos vengan con su Fuerza Aérea a custodiar el G20: Seguramente Macri dirá que sí a su amigao Piñera porque aquí -pensará- los héroes de Malvinas no tienen memoria. Pero se equivoca, la tienen y se lo harán saber... Juan Carlos Malgesini DNI 4.573.429