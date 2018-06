“Que no vayan mis impuestos a la AFA”

Pido perdón por la ignorancia futbolera, pero hoy me enteré que el técnico de la selección argentina gana 80 millones por año, algo inentendible. No sé quién lo paga, pero espero que no vaya parte de los impuestos hacia la AFA, pues sería algo totalmente irracional con la cantidad de chicos hambrientos, sin vivienda y faltos de educación que hay en nuestro país (me parece que esas cifras habría que destinarlas especialmente a educación). Acá no tendría ninguna importancia el resultado deportivo de la selección, si por mí fuera que se vuelva ya, aunque se pierda la gran oportunidad de ser campeona del mundo, en fútbol y también en ignorancia y falta de solidaridad. La próxima competencia mundialista habría que convocar a futbolistas locales con más de un año de residencia que seguramente van a poner voluntad para jugar, no como esta manga de grandes estrellas que lo único que hacen bien es ganar fortunas.

Hernán Caire

DNI 5.262.288