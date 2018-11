Queja por los vuelos perdidos

Se contrató un pasaje online de Mendoza a Neuquén con fecha 15/11 a nombre de mi hijo AAP Maximiliano, DNI 38.583.413, el cual por razones personales no utilizó, ya que tuvo que adelantar su viaje. En múltiples ocasiones intentamos comunicarnos para realizar un cambio de fecha y en ningún momento fuimos atendidos, por lo tanto al regreso el 20/11 de Neuquén a Mendoza se nos informa que al no dar aviso de la no utilización del pasaje se da de baja toda la reserva.

Por tres cuestiones presento la queja: primero, nunca fuimos atendidos ni telefónicamente ni online; segundo, en ningún lado figura que se pierde el pasaje; tercero, no recibimos solución alguna en el aeropuerto de Neuquén de los empleados de Aerolíneas Argentinas, ni del supervisor a quien solicitamos nos atienda. Por ende debimos sacar pasaje en colectivo para el regreso de mi hijo. Resta decir que me siento totalmente defraudada. Solicito respuesta de alguien.

María Liliana Robert

DNI 21.686.775