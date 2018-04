Quizás me perdí entre tanto viaje. Tal vez me olvidé de aquel sueño amado, brillar en tus ojos, sanar a tu lado.

Pienso que me fui, me fui por tristeza cuando me di cuenta de que aquello intentado llegaba a su fin.

Quizás me perdí, me escondí de mí en la eterna noche que alumbra la luna.

Tal vez me olvidé de tanto coraje volando en silencio mi último viaje. Nada más hermoso que entender de a poco que el viento lo lleva y el tiempo se encarga de ajustarlo todo.

Roberto Savasta

