Radares en la 22

En la edición del domingo 22, anunciaron “Los radares debutaron en la Ruta 22”.

El tema no pasa, creo yo, en bajar la velocidad, si no en bajar a los que no saben manejar de las rutas.

Creo que se deberían revisar los sectores más deteriorados y peligrosos de la Ruta 22. También por medio de Vialidad Nacional, publicar cómo se debe conducir en una autopista: carril izquierdo de circulación, derecho de sobre paso; las bicicletas tienen prohibido circular por rutas y autopistas como así también motos de baja cilindrada; el peatón tiene derecho de paso, pero también debe estar atento al cruzar la calle y hacerlo por lugares permitidos. En los semáforos, hay conductores que al habilitarse en verde guardan su celular, ponen primera, miran y luego salen lentamente. Tienen que entender que no están solos en la ruta y que en segundos deben pasar la mayor cantidad de vehículos para no producir embotellamientos. Conducir un vehículo es estar atentos , mirar por espejos retrovisores, no hablar por celular, no tomar mate, no tener la música fuerte, hacer uso de las luces de giro para doblar o cambiar de carril. Todos velamos por nuestros derechos, nadie por nuestros deberes. Ruben O. Giovanini DNI 13.459.529