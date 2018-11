Radares en la

¿Lo derribamos o lo dejamos pasar?

Tal vez, algún día tendremos todo el país con radares en las fronteras. ¿Y? Sabremos que un avión desconocido entra por algún lado. ¿Y qué? ¿Solamente lo saludaremos?

Pero hay mucha demanda, y cada día más, de droga, que a su vez genera mucho trabajo no productivo pero que por lo menos genera un ingreso para alguien.

Dejemos de ser falsos e hipócritas deteniendo a los “perejiles” que compran o tienen un poquito. Los que traen y preparan mucha son intocables.

Están muy unidos a políticos, que a su vez cursan órdenes a policías, jueces y cualquiera que quiera cortar la cadena. De cortarse, como sucedió en EE. UU. cuando en 1920 se puso la ley Seca, ¿qué se hace con casi un millón de puestos laborales? Esa es la estimación de personas involucradas en el proceso de drogas. Cuando una persona quiere algo, hasta no conseguirlo no cesa. Por eso en Estados Unidos tuvieron que dar marcha atrás con la prohibición de consumo y fabricación de bebidas alcohólicas. Por lo menos, luego se hizo bajo medidas asépticas y no con productos venenosos. ¿Son venenos las drogas? Pero, si quiero matarme, ¿qué se tiene que meter el Estado? ¿Y el alcohol de venta libre?

Ivonne Henrich

DNI 6.228.941