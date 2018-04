Razones y esperanza de toda vida humana

“Es preciso recordar que uno de los rasgos principales de la existencia humana es, precisamente, su capacidad para elevarse por encima de esas condiciones y trascenderlas” (Víctor Frankl, “El hombre en busca de sentido”).

Asistimos como ciudadanos al inminente “debate” parlamentario en torno a la despenalización del aborto. Funcionarios públicos ya han adelantado su opinión en sentido afirmativo y para ello han expresado que: 1) los que se oponen lo hacen desde una visión religiosa del tema; 2) se debe velar por la madre en situación de vulnerabilidad frente a un embarazo no deseado; 3) la libre disponibilidad sobre el propio cuerpo.

Sin pretender agotar el tema, me permito recordar las múltiples razones de orden jurídico y filosófico que favorecen el desarrollo de toda vida humana, deseada o no, desde la concepción hasta la muerte natural y que contradicen esos postulados:

a) que la ciencia ha demostrado que el embrión contiene toda la carga genética propia distinta de su madre, por lo que la mujer gesta otro ser humano diferente a ella, una persona con dignidad y derechos inalienables que no sólo la Constitución reconoce sino también normas supranacionales que obligan a todo poder público nacional, provincial o municipal; b) ello ha sido reconocido por el artículo 1.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) al decir “Persona es todo ser humano”, por lo tanto no es legítimo separar el concepto de embrión del de persona; c) para reconocer en el artículo 4 que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida... a partir del momento de la concepción”; 2) la Convención de los Derechos del Niño; 3) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que reconoce la personalidad jurídica del niño por nacer cuando en el art. 6, inc. 5, prohíbe aplicar la pena de muerte a mujeres en estado de gravidez. Por otra parte, el propio texto constitucional en el art. 75, inc. 23, nos ofrece una primera definición del término niño cuando establece que será facultad del Congreso nacional dictar un régimen de seguridad social especial e integral de protección del niño en situación de desamparo, “desde el embarazo hasta la finalización de la lactancia, y de la madre...”; d) el pleno ejercicio de la dignidad humana supone que ningún ser humano se arrogue el derecho de indicar quién vive y quién no; e) no existe razón jurídica para discriminar a la persona por nacer, ni desoír su interés superior convencionalmente protegido; f) las mismas disposiciones arbitrarias e inconvencionales contra el embrión humano podrían aplicarse a formas de vida que pudieran considerarse como “no humanas”, abriendo la puerta a la eutanasia; g) la madre embarazada en situación de vulnerabilidad social requiere de atención y cuidado humanitario, sobre todo frente a agresiones sexuales. Sin embargo, ello no justifica desconocer derechos fundamentales del ser humano que gesta, pudiendo optar por otorgarlo en adopción pero nunca aniquilarlo, lesionarlo, eliminarlo o interrumpir su desarrollo. Estamos en la delicada línea en donde no existe término medio. Urge que toda vida humana sea respetada más allá de la mera voluntad legislativa, norte que nos anima a soñar con que otra república humanitaria y constitucional es posible.

Marcelo Jorge Herrera

DNI 24.290.216