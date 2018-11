Reclamos al Municipio

El motivo de la presente es que en la Municipalidad de Neuquén el sector pertinente y/o alguien con poder de gestión tome conocimiento de diversas situaciones.

Existen áreas que recepcionan correctamente y muy amablemente los reclamos efectuados pero no los resuelven, tal es el caso de varios que he realizado respecto del mantenimiento y/o reparación de los equipos para ejercicios de las estaciones saludables de Parque Norte. En lugar de repararlos, a medida que se van rompiendo los retiran y no los reponen, ocasionando que centenares de usuarios, entre los que me incluyo, se vean privados de sus beneficios. Es una lástima, pareciera que los colocan con fines publicitarios sin importar luego su permanencia en el tiempo, desvalorizando los beneficios que resaltaron al momento de hacer anuncios públicos (Reclamo número 1523/18).

En este mismo sentido, pero en referencia al área de bacheo, efectué un reclamo (hace seis meses) por una importante rotura en la esquina de Carlos H. Rodríguez y Vidal, que a la fecha no encuentra solución. Es entendible que los integrantes del área no conozcan todos los baches y roturas en las calles, pero tampoco aprovechan la predisposición vecinal de quienes se toman un tiempo en efectuar los reclamos, para propender a la seguridad de quienes circulan las calles. Sin perjuicio de lo mencionado hay que destacar que sectores de la Municipalidad como Limpieza Urbana solucionan prontamente los problemas planteados por los vecinos, actitud y diligencia que deberían emular los antes mencionados. Espero que a través de este medio, ya que por los canales correspondientes no he obtenido soluciones, se logre el cometido.

Rosa del Valle Camposano

DNI 5.760.185