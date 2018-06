Recordando canciones

Sobre la última nota de Mónica Reynoso, no veo por qué dice “por suerte ya olvidado”, en referencia al “himno” del deporte (más bien “Canción del deporte”, como la conocí y la canté: “En un marco de azul celestial/y al rayo solar/va la juventud...”). A propósito de ello, se han perdido y olvidado excelentes canciones del pasado “gracias” a la influencia izquierdo-progresista que hoy pulula, desnaturalizando lo que en una época eran costumbres y estilos a veces ingenuos pero impregnados de moral y respeto. Así han desaparecido “La canción del estudiante” (“Estudiantes, alcemos la bandera...”), “La marcha de los reservistas” (“Desde el fondo inmortal de la historia, un clarín ha tocado atención...”), “La canción del camino” (“Camino que abrió el carretón, en el corazón, de la inmensidad...”), “La marcha del trabajo” (“Hoy es la fiesta del trabajo, unidos por el amor de Dios...”). Por suerte, no han podido hacer desaparecer “La marcha peronista”, en especial la de Hugo del Carril, que resiste los embates por popular y pegadiza, pese a las críticas a expresiones de “obsecuencia” hacia el líder (“Perón, Perón, qué grande sos...”), pero “los muchachos” la cantan de corazón y no por servilismo.

Joaquín Bertrán

DNI 5.433.822