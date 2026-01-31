Autoridades de Cipolletti: recuerden al barrio Espejo

Fernando Castillo DNI 30.144.855

Cipolletti

A las autoridades de la Municipalidad de Cipolletti y honorable Concejo Deliberante:

Me dirijo a ustedes para exponer una problemática que afecta la participación ciudadana y proponer soluciones concretas.

Sobre el pago de tasas: importante para recaudar mas el municipio de Cipolletti.

Pido que se habilite al barrio Espejo para el pago anual o se pueda pagar un par de meses por adelantado las tasas. No es aceptable que el municipio ponga trabas a quienes queremos cumplir con nuestras obligaciones y adelantar impuestos. ( como lo pudieron hacer otro vecinos de otros barrios)

Recuerden que este dinero podría ir a las arcas del municipio pero ojalá que no inviertan tan pésimo como lo han hecho con pintar senda peatonal varias veces en lugar de por ejemplo invertir en el cementerio. Pintar varias veces la senda peatonal por ejemplo frente a la fundación médica/ club Cipollet ti creo que está muy de más. Todas las veces que pintaron se tuvo que pagar personal, se tuvo que pagar pintura y eso lo pagamos nosotros con los impuestos. Al que le vendió pintura mala, no le deberían comprar nunca más porque cualquier persona sin ser entendió la materia se da cuenta que no sirve

Todos ustedes saben que he presentado proyectos pero nunca jamás ninguno me dijo aunque sea una devolución vía email para decirme que le pareció el proyecto o para convocarme a hablar sobre uno de los proyectos. Me he tomado el tiempo de analizar A mi criterio el proyecto para enviar y presentar en formato papel los proyectos pero jamás nadie de los políticos de Cipolletti me llamó ni siquiera para decirme qué le pareció. También me voy a acordar cuando vuelvan a ver elecciones y también me voy a acordar. Cuando intento comunicarme con x político siempre está ocupado, cuando me copian la mitad de los proyectos que he presentado, me genera un sabor amargo

Espero una respuesta formal que demuestre que la voluntad de diálogo no fue solo una promesa de campaña.