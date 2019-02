Recordamos, antes de que nos venga “el alemán”, curiosidades, que en su momento, nos conmovieron, pasando luego al ¿ostracismo? Nuestra perversa mente, nos transporta a un pasado comprendido no hace muchos años atrás. Entre los hechos mundiales que la prensa, hasta nos hartó, fue la crisis económica en Grecia. Se pelearon a “brazo partido” con las fuerzas del orden y ¿en qué quedó? No lo sabemos y al desconocer ese idioma, no podemos leer la prensa de ese país, vía el maravilloso Internet. La traducción es ¿pobre? No lo sabemos. También recuerdo cuando alguien buceando en el Google Map, le apareció un avión moderno, en plena selva enmarañada y perdida. ¿Era trucada la foto? Tampoco lo supimos. Ya de nuestros políticos y sus actos, solo vemos las consecuencias. 400 mil millones de dólares de endeudamiento externo.

De la “inversión” de los fondos nuestros, a un Estado a valores menos que rentables. Con tasas en el mercado del 50% y más, colocados al 12% anual, ¿no es una “mala praxis”? Si el Estados, somos todos y este se financia con nuestros fondos, para re-pagar nos lo sacarán por segunda vez. Si USA, está más que embargada por hacerlo, es que su gente le tiene confianza, pero es la misma cosa. ¿Sabremos alguna vez, de los que nos han perjudicado? Solo si vivimos 500 años.

José P. Simone

DNI 6.665.231