Reprobados

La reciente discusión sobre las tarifas ha tenido el dudoso mérito de hacer notar lo mal que anda la educación en Argentina, al menos en Matemáticas. Me tomo la libertad de dar “un par” de ejemplos. Comencemos con el ministro Aranguren que se lleva todos los premios porque calcula las benditas cuotas tarifarias sobre los tres trimestres más caros, el tercero, cuarto y quinto, como si el año tuviera quince meses. Por otro lado la gente no es menos ignorante: después de oír que se les va a cobrar más y con interés por lo mismo, los mismos que hicieron el ruidazo para protestar el tarifazo están celebrando con cerveza artesanal, porque creen que ganaron con el consabido: “más es igual a menos”. Y no nos olvidemos del ingeniero Macri quien aparentemente no sabe que hay un solo “último” en un ordenamiento, porque sigue anunciando que ésta es la última, pese a que ya lo ha dicho varias veces antes. En fin... podría echársele la culpa de tanta aberración matemática a los docentes de la escuela pública bonaerense a quienes la gobernadora Vidal “quiere darles pero no puede” porque el 1.500% de aumento en el impuesto inmobiliario no le alcanza. Pero resulta ser que la elite gubernamental no estudió en la escuela pública, sino en una de las más exclusivas del país .

Leonardo Peusner

DNI 571.871