Respaldo a Pesatti

En estos días este diario publicaba: “(...) Pesatti es un profesor metódico, recluido en las ideas y cauto en sus vínculos. El equilibrio fue inalterable. El vice se limitó a acompañar y no alteró el dominio desplegado por el gobernador. La armonía se desajusta con el inicio de la etapa de sucesión y las dudas del futuro...”. Me consta, desde hace muchos años, cuando acompañó al Gringo Soria en su candidatura y triunfo y su posterior tragedia familiar. Las posteriores intrigas palaciegas, generadas desde el pejotismo más Pro, del senador Pichetto, hicieron parir a Juntos por Río Negro, donde Pedro es uno de los hombres más importantes por su sentido humano, peronista e integrador. Teniendo claros sus límites ideológicos, que es el macrismo neoliberal, devaluador, antifederal y entreguista. Desde investigar atentados de la Triple A en Río Negro hasta su permanente lucha por las reivindicaciones de nuestra historia rionegrina y patagónica, me hace subrayar como un digno y merecido candidato a gobernador para 2019.

Roberto E. Bovcon

DNI 8.213.921