River-Boca: barbarie y sociedad

Luego de 4 horas de espera para poder ver una fiesta deportiva, la denominada final del mundo, la final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca, sólo me queda ver el fiel reflejo de lo que es nuestra sociedad argentina. ¿Por qué digo esto? Como dice la frase, “desde que se inventaron las excusas se acabaron los culpables” –más cierto imposible–, vivimos hace décadas culpando de todo el mal que uno sufre al Estado, pero ¿quién es el Estado? El Estado no es el partido político de turno, ¡el Estado somos todos! Todos los argentinos honestos que se levantan día a día a laburar, a no recibir nada de arriba y que pagan sus impuestos como corresponde, impuestos que son utilizados para planes sociales para gente que no labura y cuando puede sale a tirar piedras, romper e insultar a la policía.

¿Por qué generalizo? Porque me crié en una familia a la que no le sobraba el dinero, mis padres laburaban y jamás pensaron en que el Estado les tenía que dar casa, comida y ropa, porque se criaron valorando lo que se conseguía trabajando... mi madre se crió en una casa con piso de tierra y le enseñaron a llevar a su casa lo que se gana con esfuerzo y honestidad.

¿Qué cultura y enseñanza tenemos ahora? La cultura del si te falta cortá calles para que el Estado te lo regale. ¿Por qué comento esto después de un superclásico de fútbol? Porque vemos cómo la sociedad actúa con toda su barbarie en la cual el policía es la mugre mientras los chorros salen a laburar, donde rompés o robás en un evento político o deportivo y no vas preso... y si por casualidad vas preso van las agrupaciones sociales a pedir que los liberen sin pagar un solo peso de lo que rompen o roban, claro, porque lo terminamos pagando todos los laburantes.

Esta es la sociedad que tenemos, la cual defiende a los inadaptados y culpa a la policía, inadaptados que saben que en este país rompés, robás, matás y no pasa nada.

María Elena Walsh nos canta una triste realidad, vivimos en el país del revés donde el “ladrón es vigilante y otro es juez”. Ojalá en mi vida pueda ver a mi país como aquel donde ser honesto sea el mayor valor que puede tener una persona, donde el honesto tiene derechos ¡y el delincuente no! Busquemos ese país en el cual quien piense en tirar una sola piedra o cometer un solo delito piense dos veces antes de actuar, porque va a saber que todo el peso de la ley y la justicia le va a caer. Ojalá pueda dejarle ese país a mis sobrinos y a todas la generaciones futuras.

Silvana Aliaga

DNI 28.092.949