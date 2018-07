Roquenses aclaran sobre la Ruta 22

Como habitantes de esta ciudad y defensores de la producción, explicamos al ministro de Transporte de la Nación, por lo expresado en Bariloche sobre el tema de la Ruta 22, que la negación al proyecto de construcción en el ejido de General Roca no es política, sino que es por la mayoría de una ciudad que se expresó en audiencias públicas.

Por su planteamiento debemos decirle que ese organismo que usted representa no es defensor de las economías regionales como lo dicen, al contrario. Explíquenos usted: un chacarero que tiene propiedades a ambos lados de la ruta con las mismas maquinarias, ¿cuántos kilómetros más debe recorrer? ¿Le han explicado el daño que esta obra le causa al sistema de riego del Alto Valle? Es fundamental para el desarrollo de la economía de la región que creó trabajos para más de 200.000 personas, directos o indirectos, y hoy quizás no llegan a 100.000. ¿Es esta la manera de seguir creando puestos de trabajo? Si no cuidamos los que tenemos...

Sería bueno que la gente de Vialidad Nacional le informara lo expuesto en las audiencias públicas, en forma oral y por escrito, que fueron realizadas en Roca y que dicha documentación esté en su poder, contando con argumentos visibles para quienes quieran solucionar este problema. Es fácil cargar las tintas contra otras personas, teniendo en cuenta que la gente se expresó dejando la política de lado.

Si miramos los costos de esta faraónica obra, nos damos cuenta de que dilapidan los recursos públicos, beneficiando a muy pocos y perjudicando a muchos. Señor ministro, tome realmente cartas en el asunto. Gracias.

Ángel Spampani

DNI 93.659.652.

Mirta H. Briz

DNI 42.176.628