Hasta nosotros sabíamos que antes de ir al mercado de las figuritas (en la escuela) debíamos saber cuántas podíamos ofrecer por una “difícil”. La ley de la oferta y la demanda, economía, censo y otras más. Comprendemos y no comprendemos que los políticos no las conozcan. Entonces se deduce que son unos desvergonzados y falsos. No saben lo que tienen entre manos. Me explico: la diferencia entre un país del Primer Mundo y nosotros es que ellos saben cuántos son de cada categoría, la situación de sus conciudadanos; acá en Argentina sólo se estima, ya que desconocen los datos. ¿Por qué? Por un razón sola: nadie puede mostrar sus cuentas, ya que deberían justificarlas y eso no conviene. ¿A quiénes? A sindicalistas que de pobres pasan a millonarios. Lo mismo los políticos y otros “nenes”. Nunca avanzaremos así.

Claudia C. Curbelo

7.773.350