San Martín, ¿ecofriendly?

Desafortunadamente no es así. Desde hace tiempo se ha visto en nuestra localidad la falta de cuidado con respecto al medio ambiente, desde la tala indiscriminada de bosques nativos y la construcción sin control de la Vega San Martín a la basura que se ha convertido en el hogar de roedores y alimañas.

Este Municipio se jacta, en su publicidad en las páginas de Turismo, de ser amistoso con el medio ambiente. Es un engaño y una falta de respeto a un lugar maravilloso como San Martín de los Andes, como así también a todos los turistas que nos visitan cada año y a los que se les vende un imaginario que no existe, ya que recorren cada lugar de nuestra localidad y se encuentran con calles destrozadas, basura por todos lados y rutas en mal estado.

Siempre me pregunté: ¿en qué se invierte el dinero que ingresa por el turismo? Porque no se ve reflejado en San Martín, los barrios son invisibilizados, como si fueran el patio trasero de una casa.

Éste es un llamado de atención a las autoridades, que deben tomar cartas en el asunto y no valerse de discursos ni excusas, sino de acciones concretas para preservar el medio ambiente en que vivimos, desde multas a quienes infringen la ley arrojando basura o maltratan a cualquier animal. Cada año miles de turistas recorren nuestra naturaleza buscando la paz, las aves, los bosques; deben tener en cuenta que son personas y no números. Nos eligen por la naturaleza, es hora de que se pongan en acción y dejen de promocionar algo que no existe, sólo muestran la basura y el abandono...

Por nuestros hijos, nuestra naturaleza y por San Martín, que cada año nos regala sus bellezas y no merece tanto maltrato, sino ser respetada. Y es obligación de todos cuidarla. Si vamos a ser ecofriendly, ¡debe ser así!

María Cecilia Muros

DNI 23.849.567