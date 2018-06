Se mantiene la esperanza

Bueno, ganó Nigeria y nos sacaron el respirador. Pero seamos cautelosos, no vendamos humo como otros, Nigeria le hizo precio a Islandia, a los que nosotros no fuimos capaces de quebrarles la defensa.

Esperemos con la boca cerrada a ver que pasa mañana martes, veamos si se hacen los cambios necesarios, no sé quién los hará por que a esta altura ya no se quien arma el equipo. Según el Sr. Fantino si pasamos jugamos con Francia y ya estamos en cuartos, una vez más menospreciando al oponente. En el supuesto caso que pasemos los octavos, en cuartos las posibilidades serían Rusia, España o Portugal. El futuro es complicado, o capaz no, después de todo tan mal no estamos, solo nos falta un arquero confiable, una defensa firme, un medio campo que controle y distribuya, un capitán con personalidad y delanteros que anden con la mira enfocada. Ah, y un DT que los dirija. ¡Vamos ! que nos queda la intangibilidad de la esperanza.

Héctor Dante Suárez

DNI 13.744.113