Sida y la apología de la mentira

Cuando lo escuché casi no pude creerlo. Por suerte muchos profesionales de Infectología le salieron al cruce. Respeto la libertad de fe y opinión, pero no puedo callar ante la afirmación descabellada de un profesional médico reconocidísimo, el Dr. Abel Albino, quien afirmó públicamente que el virus del VIH atraviesa la porcelana, descalificando el uso del preservativo para la prevención de esa y otras enfermedades de transmisión sexual. Imagino a las personas que ignoran la capacidad de infectar que tiene un virus, y mucho más el que provoca el Sida. ¿Se puede ser tan hipócrita y mentiroso para atemorizar con el único fin de imponer sus creencias religiosas? El profesional es conocido por ser ultracatólico y ha intentado imponer su fe y dogmas, lo que no es criticable cuando se está seguro de lo que cree. Pero lanzar semejante barrabasada públicamente es un crimen moral, una afrenta a la ciencia, sólo transmite el fanatismo católico del Dr. Albino con el fin de que, a través del miedo, los fieles y los ignorantes no tengan relaciones sexuales. La Asociación Médica Argentina debería rever la validez de la matrícula del Dr. Albino.

Marcelo Lemus

Médico especialista en Urología y sexólogo clínico

DNI 11.794.611