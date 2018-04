Sin educación no hay futuro

Es muy difícil que cambie la realidad que atraviesa a la sociedad, cuando la falta de educación es predominante en las formas de obrar. Cotidianamente las escenas protagonizadas por numerosos ciudadanos distan de ser ejemplares. Hoy son evidentes las actitudes prepotentes, pésimas contestaciones de un sector que pretende llevarse el mundo por delante sin importarle las consecuencias. Un pueblo sin la debida educación no tiene horizonte, no ve las posibilidades de progreso, no tiene futuro. Hace tiempo que en nuestro país se perdió la conciencia de cuán importante es el respeto al prójimo, la visión del semejante como un ser que piensa y obra de diferente manera y que por tal razón es imperioso valorarlo, tenerlo en cuenta y no desprestigiarlo por tener ideas reluctantes a quienes lo rodean. Parece increíble que no se haya aprendido mucho en estos aspectos. Y a raíz de eso las consecuencias están a la vista. Si falta educación en los habitantes de una nación, el presente y futuro dan lugar a interpretaciones ligadas al fracaso como sociedad.

Marcelo Malvestitti

DNI 18.242.927